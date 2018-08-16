Слуцкий: первые недели в "Халле" я "сидел" на успокоительных таблетках

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий признался, что ему гораздо проще работать в Голландии, чем в Англии."Я никогда не могу быть спокойным, к сожалению, во всем, что связано с работой. Просто в Англии был первый опыт работы на английском языке. Плюс это был Йоркшир. Первые десять дней я принимал успокоительное, потому что я в голове это все переводил, мозг проделывал двойную работу. Голова взрывалась. Я многого не понимал, что они говорили. Сложный акцент.А в Голландии таких проблем не существует. Все голландцы отлично говорят на английском, но это не родной для них язык, поэтому они звучат на этом языке так же, как звучим и мы. Поэтому когда точно нет языкового изначального барьера, когда нет опасения, поймут тебя или нет, когда говоришь напрямую, не переводя все это в голове, становится легче", - сказал Слуцкий.