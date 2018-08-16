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Слуцкий: первые недели в "Халле" я "сидел" на успокоительных таблетках

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий признался, что ему гораздо проще работать в Голландии, чем в Англии.

"Я никогда не могу быть спокойным, к сожалению, во всем, что связано с работой. Просто в Англии был первый опыт работы на английском языке. Плюс это был Йоркшир. Первые десять дней я принимал успокоительное, потому что я в голове это все переводил, мозг проделывал двойную работу. Голова взрывалась. Я многого не понимал, что они говорили. Сложный акцент.

А в Голландии таких проблем не существует. Все голландцы отлично говорят на английском, но это не родной для них язык, поэтому они звучат на этом языке так же, как звучим и мы. Поэтому когда точно нет языкового изначального барьера, когда нет опасения, поймут тебя или нет, когда говоришь напрямую, не переводя все это в голове, становится легче", - сказал Слуцкий.

Россия24
Теги: Слуцкий Витесс Халл Сити
Сегодня, 12:35
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5
(7)
№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:21) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
А вообще, он правильно сделал, что уехал в Европу. Теперь он реально способен развиваться ещё и там.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:17) #
  • -6
  •  (10)
online

В первые недели в Голландии Слуцкий подсел на гашиш


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
знаем мы эти "таблетки" smile


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:54) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
...когда говоришь напрямую, не переводя все это в голове, становится легче", - сказал Слуцкий.

Леня зазвизделся. Каким образом русский человек (да-да, я в курсе) может напрямую говорить голландцам, которые русского языка не знают, а говорят со Слуцким на английском? ))) Видимо в спецбольнице по соседству нет мест. ))))

напрямую - подразумевается на английском
но так как и для тех язык "приобретенный", то говорят они гораздо медленнее и без лишних слов. потому и понять проще
а в англии, как и в любой стране мира, в каждом регионе есть определенные новые слова, сленг и так далее.
плюс у них тоже там есть шотландский акцент, ирландский и так далее


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:44) #
  • -14
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
...когда говоришь напрямую, не переводя все это в голове, становится легче", - сказал Слуцкий.

Леня зазвизделся. Каким образом русский человек (да-да, я в курсе) может напрямую говорить голландцам, которые русского языка не знают, а говорят со Слуцким на английском? ))) Видимо в спецбольнице по соседству нет мест. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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