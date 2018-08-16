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Слуцкий: моя первая покупка в Голландии - велосипед

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о своем досуге в Голландии.

ЦСКА была очень устаканенная жизнь, я понимал, когда выходной, понимал, чем заняться в свободное время, куда сходить, с кем пообщаться.

В Голландии же пока только футбол. В редкие выходные дни езжу на велосипеде. Первым делом я купил именно велосипед. Начали ездить еще в Англии. Это прекрасно разгружает мозг. Ты едешь, разговариваешь в более свободной атмосфере.

Увлечение велосипедом в Москве я не мог себе позволить, а тут в любой выходной день – четырех– или пятичасовая прогулка на велосипедах. К тому же тут парки такие, все для этого приспособлено. Тут велосипедное движение со своими правилами, пробками, светофорами. Это единственное развлечение здесь. Остальное время провожу на базе", - сказал Слуцкий.

Россия 24
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 13:12
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(3)
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:32) #
  • -2
  •  (4)

Как минимум первой покупкой был БигМак. А если не дурак - то косячок.

Какой наxyй велосипед??? На трезвую и натощак
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:15) #
  • -1
  •  (7)
online

Да ладно, в Голландии у всех первая покупка далеко не велосипед


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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