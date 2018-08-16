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"Реал" намерен вернуть своего воспитанника Маркоса Алонса

Защитник "Челси" Маркос Алонсо может вернуться в "Реал", передает The Guardian.

Футболист провел всего один матч за мадридский клуб в 2010 году. Алонсо выступает за "Челси" с 2015 года.
Теги: Челси Реал Трансферы
Сегодня, 20:10
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