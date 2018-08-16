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Кейсуке Хонда: я собирался завершить карьеру после чемпионата мира

Полузащитник "Мельбурн Виктори" Кейсуке Хонда рассказал, что летом хотел завершить карьеру футболиста.

"Хотел завершить карьеру после чемпионата мира. Но мне повезло, что я получил предложение от "Мельбурна", из-за которого пришлось пересмотреть свои планы", – цитирует Хонду Goal.com.
Теги: Хонда
Сегодня, 22:09
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