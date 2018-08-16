Кейсуке Хонда: я собирался завершить карьеру после чемпионата мира

Полузащитник "Мельбурн Виктори" Кейсуке Хонда рассказал, что летом хотел завершить карьеру футболиста."Хотел завершить карьеру после чемпионата мира. Но мне повезло, что я получил предложение от "Мельбурна", из-за которого пришлось пересмотреть свои планы", – цитирует Хонду Goal.com.