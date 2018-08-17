Клаудио Маркизио покидает "Ювентус" после 25 лет, проведенных в клубе

25 unforgettable years in black and white draw to a close for @ClaMarchisio8 ??



Thank you for everything, Claudio! https://t.co/pZYAu9iGfs pic.twitter.com/AI6YtCmTQq — JuventusFC (@juventusfcen) August 17, 2018

"Ювентус" объявил об уходе 32-летнего полузащитника Клаудио Маркизио.Стороны согласовали расторжение контракта.В общей сложности Маркизио провел за "Ювентус" 389 матчей, забил 37 голов и сделал 42 результативные передачи. В составе "Ювентуса" Маркизио семь раз становился чемпионом Италии.