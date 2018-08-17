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Клаудио Маркизио покидает "Ювентус" после 25 лет, проведенных в клубе

"Ювентус" объявил об уходе 32-летнего полузащитника Клаудио Маркизио.

Стороны согласовали расторжение контракта.



В общей сложности Маркизио провел за "Ювентус" 389 матчей, забил 37 голов и сделал 42 результативные передачи. В составе "Ювентуса" Маркизио семь раз становился чемпионом Италии.
Теги: Маркизио Ювентус
Сегодня, 11:22
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