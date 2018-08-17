Тина Канделаки станет первым представителем Ла Лиги в России

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки станет первым официальным представителем Ла Лиги в России.18 августа в испанском Вильярреале Канделаки представит Россию в рамках торжественных мероприятий, посвященных открытию испанского чемпионата. Канделаки примет участие в одном из стартовых матчей открытия первенства и торжественной презентации нового мяча – символической процедуре начала очередного сезона.Для участия в международной кампании Ла Лиги – "Feel the heartbeat" – "Почувствуй сердцебиение" были приглашены знаменитости из 21 страны мира, включая Канделаки.