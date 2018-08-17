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Тина Канделаки станет первым представителем Ла Лиги в России

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки станет первым официальным представителем Ла Лиги в России.

18 августа в испанском Вильярреале Канделаки представит Россию в рамках торжественных мероприятий, посвященных открытию испанского чемпионата. Канделаки примет участие в одном из стартовых матчей открытия первенства и торжественной презентации нового мяча – символической процедуре начала очередного сезона.

Для участия в международной кампании Ла Лиги – "Feel the heartbeat" – "Почувствуй сердцебиение" были приглашены знаменитости из 21 страны мира, включая Канделаки.

Sports.ru
Сегодня, 17:48
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№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:33) #
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online

Цитата: Parshin
Тина Канделаки - это очень запредельно и КРУТО,

Хотелось бы золотой середины. Экстремалы заипали .Разорвать драными собаками! Но перед этим экстремистку экстремально пропусттить сами знаете как весело по окружности народного рая.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:26) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Удалил нах этот канал! И Вам советую


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 18:17) #
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online

Тина вышла из тины,позор газпром тв.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 18:11) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
А она знаменитость?

Среди вшей - она бренд )))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 18:03) #
  • -2
  •  (12)

Тина Канделаки - это очень запредельно и КРУТО, это Женщина-БРЕНД !!! Одобряю!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:56) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
у нас вот одна девушка была представителем ЧМ по миру....и как я читал - она хотя бы в футболе шарит. и вроде как не только в нашем
а эта то куда?скороговорки читать?ну каааааааааак докатились до такого?
раньше без этого канала по рен показывали матч АПЛ с Елагиным
была Ла Лига по Дарьялу
и ведь без всего этого пафоса
а наш футбол вполне свободно показывали по ящику


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:55) #
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  •  (13)
online

А она знаменитость?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:51) #
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  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто ж её так продвигает то? Не оказалось в России лучших знаменитостей...
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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