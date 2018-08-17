"Бордо" отстранил главного тренера Пойета

Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет отстранен от работыТакое решение было принято клубом после того, как уругваец раскритиковал руководство на пресс-конференции после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя" (2:1, 5:2 по сумме двух матчей).50-летнего специалиста возмутила продажа нападающего Гаэтана Лаборда в "Монпелье" против его воли.