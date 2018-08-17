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"Бордо" отстранил главного тренера Пойета

Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет отстранен от работы

Такое решение было принято клубом после того, как уругваец раскритиковал руководство на пресс-конференции после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя" (2:1, 5:2 по сумме двух матчей).

50-летнего специалиста возмутила продажа нападающего Гаэтана Лаборда в "Монпелье" против его воли.

Sports.ru
Теги: Бордо
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