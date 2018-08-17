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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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"Бордо" отстранил главного тренера Пойета
Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет отстранен от работы
Такое решение было принято клубом после того, как уругваец раскритиковал руководство на пресс-конференции после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя" (2:1, 5:2 по сумме двух матчей).
50-летнего специалиста возмутила продажа нападающего Гаэтана Лаборда в "Монпелье" против его воли.
Sports.ru
Такое решение было принято клубом после того, как уругваец раскритиковал руководство на пресс-конференции после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя" (2:1, 5:2 по сумме двух матчей).
50-летнего специалиста возмутила продажа нападающего Гаэтана Лаборда в "Монпелье" против его воли.
Sports.ru
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