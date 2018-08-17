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"Ницца" нашла замену Балотелли в Испании

По информации L’Equipe, "Ницца" нашла кандидата на замену Марио Балотелли, который должен покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

Французский клуб нацелился на нападающего "Бетиса" Арнальдо Санабрию.

В прошлом сезоне испанской Примеры Санабрия, которому в марте исполнилось 22 года, принял участие в 17 матчах, в которых забил 8 голов.
Теги: Ницца Балотелли Бетис
Сегодня, 14:19
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