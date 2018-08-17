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"Монако" официально представит Головина 20 августа

По информации "Спорт-Экспресса", 20 августа в отеле Hermitage Monte Carlo "Монако" проведет презентацию новичков команды, включая полузащитника сборной России Александра Головина.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА в это межсезонье за 30 миллионов евро. Старт сезона 22-летний хавбек пропустит из-за травмы.
Теги: Монако Головин ЦСКА
Сегодня, 15:07
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самый бездарный трансфер Монако
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 15:33) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На костылях?


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
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