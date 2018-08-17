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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:04
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
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16:12
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (3)
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (3)
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"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (20)
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (20)
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Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
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"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
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Вылет Слуцкого, Аршавина и Талалаева, Джеррард в «Уфе», люксембургская сенсация. Что происходило в других матчах ЛЕ? (2)
Вылет Слуцкого, Аршавина и Талалаева, Джеррард в «Уфе», люксембургская сенсация. Что происходило в других матчах ЛЕ? (2)
ФИФА оштрафовала "Атлетико" на 46 450 евро за участие третьих лиц в трансфере Черчи
Дисциплинарный комитет ФИФА наказал "Атлетико" и ряд азиатских клубов за нарушение кодекса организации.
Мадридцы оштрафованы на 52 500 швейцарских франков (46 450 евро) за наличие у клуба контракта, позволяющего третьим лицам влиять на трансферы.
По информации As, в 2014 году инвестиционный фонд помог "Атлетико" приобрести половину прав на форварда "Торино" Алессио Черчи. Итальянец провел только 11 матчей за испанцев.
Sports.ru
Мадридцы оштрафованы на 52 500 швейцарских франков (46 450 евро) за наличие у клуба контракта, позволяющего третьим лицам влиять на трансферы.
По информации As, в 2014 году инвестиционный фонд помог "Атлетико" приобрести половину прав на форварда "Торино" Алессио Черчи. Итальянец провел только 11 матчей за испанцев.
Sports.ru
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