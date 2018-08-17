ФИФА оштрафовала "Атлетико" на 46 450 евро за участие третьих лиц в трансфере Черчи

Дисциплинарный комитет ФИФА наказал "Атлетико" и ряд азиатских клубов за нарушение кодекса организации.Мадридцы оштрафованы на 52 500 швейцарских франков (46 450 евро) за наличие у клуба контракта, позволяющего третьим лицам влиять на трансферы.По информации As, в 2014 году инвестиционный фонд помог "Атлетико" приобрести половину прав на форварда "Торино" Алессио Черчи. Итальянец провел только 11 матчей за испанцев.