Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Реал" пожалуется на "Интер" в ФИФА за переговоры с Модричем

Руководство "Реала" намерено обратиться в ФИФА с жалобой на "Интер".

Миланцы были заинтересованы в услугах полузащитника Луки Модрича, однако мадридцы не намерены продавать игрока. При этом нерадзурри неоднократно общались с хорватом и даже согласовали контракт.

По информации Marca, в "Реале" недовольны, что представители "Интера" вели переговоры в обход президента мадридцев Флорентино Переса. Вести какие-то трансферные дела с игроком без ведома клуба можно лишь в том случае, если контракт истекает через полгода.

Sport24
Теги: Модрич Интер Реал
Сегодня, 19:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.