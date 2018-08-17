"Реал" пожалуется на "Интер" в ФИФА за переговоры с Модричем

Руководство "Реала" намерено обратиться в ФИФА с жалобой на "Интер".Миланцы были заинтересованы в услугах полузащитника Луки Модрича, однако мадридцы не намерены продавать игрока. При этом нерадзурри неоднократно общались с хорватом и даже согласовали контракт.По информации Marca, в "Реале" недовольны, что представители "Интера" вели переговоры в обход президента мадридцев Флорентино Переса. Вести какие-то трансферные дела с игроком без ведома клуба можно лишь в том случае, если контракт истекает через полгода.