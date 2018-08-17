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Дмитрий Селюк: Яя Туре готов играть в среднем клубе Англии за среднюю зарплату

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, рассказал о стремлении своего клиента продолжить карьеру в Англии, где он раньше защищал цвета "Манчестер Сити".

"У Яя есть несколько предложений глобального характера. Например, есть вариант, как у Иньесты в Японии. Речь идет о 50 миллионах евро. Но Яя хочет играть в Англии. Сейчас он свободный агент. Думаю, что клубы, которые после закрытия трансферного окна уже никого купить не смогут, могут обратиться к Яя.

Уверен, он поможет любому английскому клубу, включая топовые. Уровень его игры гораздо выше уровня многих футболистов, которые были приобретены в этом году клубами за большие деньги. К тому же он адаптирован и не просит огромных денег, вопреки спекуляциям в английских СМИ.

Яя готов играть за нормальную зарплату. А если речь идет о топ-клубах, то, как я и говорил, он готов играть за 1 фунт в неделю и бонусную систему. Для небольших клубов такая схема не подходит, потому что они не ставят больших задач и будут экономить средства, не давая Яя выходить на поле. Поэтому в среднем клубе Яя устроит средняя зарплата этого клуба.

Дело не в деньгах, дело в принципе. Главное, что Яя на 100 процентов готов играть. Он готов подписать контракт, который, в случае чего, клуб сможет расторгнуть в декабре без компенсации. Деньги — не главное в этой ситуации, но это не говорит о том, что Яя пойдет играть за 20 тысяч в неделю.

В рамках трансферного окна многие клубы — от "Арсенала" до "Вест Хэма" — сделали дорогие приобретения. Но глядя на их игру, я думаю, что Яя был бы лучшим игроком в этих командах", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Туре
Вчера, 21:03
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№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Вчера, 23:55) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Например, есть вариант, как у Иньесты в Японии. Речь идет о 50 миллионах евро. Но Яя хочет играть в Англии.

Иньесту туда как футболиста приглашали, а Яя судя по цене на органы хотели купить, если эта цифра не вымысел его рабовладельца Селюка.
Да и вообще некорректно рядом с таким мастером, как Иньеста, ставить Яя...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: Fen (Вчера, 22:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А потом скажут, что был в рабстве, держали в черном теле
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 22:07) #
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  •  (3)

"У Яя есть несколько предложений глобального характера. Например, есть вариант, как у Иньесты в Японии. Речь идет о 50 миллионах евро. Но Яя хочет играть в Англии.


Селюк, не смеши людей.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: nogomyach Россия (Вчера, 21:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Онон уже утомил своим Яя.


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Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
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