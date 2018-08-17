Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" стал сильнее, чем год назад

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мнением о готовности команды к новому сезону АПЛ.«Наша команда стала сильнее, чем год назад. У нас были определенные пробелы в составе, которые мы смогли прикрыть. При этом вы видите, что у нас не так много новых футболистов в стартовом составе.В нашей команде стало значительно больше опыта за счет игроков, уже выступавших в АПЛ. Все же у нас еще есть некоторые проблемные позиции, нужно быть осторожнее с травмами.Мы не расстанемся с игроками, которые находятся в нашей команде сейчас. Лишь несколько молодых игроков без достаточной игровой практики могут отправиться в аренду», – сказал Бенитес.