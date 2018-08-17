Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:37
РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
21:27
"Оренбург" в гостях победил "Анжи" (11)
"Оренбург" в гостях победил "Анжи" (11)
17:04
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
16:12
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (4)
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (4)
15:11
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (22)
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (22)
13:49
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
12:55
"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" стал сильнее, чем год назад
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мнением о готовности команды к новому сезону АПЛ.
«Наша команда стала сильнее, чем год назад. У нас были определенные пробелы в составе, которые мы смогли прикрыть. При этом вы видите, что у нас не так много новых футболистов в стартовом составе.
В нашей команде стало значительно больше опыта за счет игроков, уже выступавших в АПЛ. Все же у нас еще есть некоторые проблемные позиции, нужно быть осторожнее с травмами.
Мы не расстанемся с игроками, которые находятся в нашей команде сейчас. Лишь несколько молодых игроков без достаточной игровой практики могут отправиться в аренду», – сказал Бенитес.
Sports.ru
«Наша команда стала сильнее, чем год назад. У нас были определенные пробелы в составе, которые мы смогли прикрыть. При этом вы видите, что у нас не так много новых футболистов в стартовом составе.
В нашей команде стало значительно больше опыта за счет игроков, уже выступавших в АПЛ. Все же у нас еще есть некоторые проблемные позиции, нужно быть осторожнее с травмами.
Мы не расстанемся с игроками, которые находятся в нашей команде сейчас. Лишь несколько молодых игроков без достаточной игровой практики могут отправиться в аренду», – сказал Бенитес.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.