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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
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Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
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"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
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Рагнар Клаван может перейти в "Кальяри"
Защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван попал в сферу интересов "Кальяри", сообщает Sky Sport Italia.
Итальянский клуб готов заплатить мерсисайдцам за 32-летнего футболиста 2 млн евро. Контракт эстонца с "Ливерпулем" истекает в июне 2019 года.
Итальянский клуб готов заплатить мерсисайдцам за 32-летнего футболиста 2 млн евро. Контракт эстонца с "Ливерпулем" истекает в июне 2019 года.
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