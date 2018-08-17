Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Рагнар Клаван может перейти в "Кальяри"

Защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван попал в сферу интересов "Кальяри", сообщает Sky Sport Italia.

Итальянский клуб готов заплатить мерсисайдцам за 32-летнего футболиста 2 млн евро. Контракт эстонца с "Ливерпулем" истекает в июне 2019 года.
Теги: Кальяри Ливерпуль
Сегодня, 22:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.