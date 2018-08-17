Рагнар Клаван может перейти в "Кальяри"

Защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван попал в сферу интересов "Кальяри", сообщает Sky Sport Italia.Итальянский клуб готов заплатить мерсисайдцам за 32-летнего футболиста 2 млн евро. Контракт эстонца с "Ливерпулем" истекает в июне 2019 года.