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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Глеб: я не нахожу слов, только хвалебные речи в адрес "Зенита"
Бывший футболист "Барселоны" Александр Глеб поделился впечатлениями от победы "Зенита" над минским "Динамо" со счетом 8:1.
"Честно, вообще не понял, что произошло. В первом тайме, по большому счету, если бы не ошибка вратаря, игра равная была. "Динамо" в контратаку убегало, и "Зенит" ничего такого не показал. Но что случилось во втором тайме… Я даже предвидеть не мог, что "Динамо" не может выйти, я просто слов не нахожу, что произошло, причем вдесятером "Зенит" вытащил игру.
Не верил, за счет чего "Зенит" может выйти в следующий раунд. В первом тайме тоже особо не получалось у "Зенита" цепляться, да и из-за ошибок "Динамо" пропустило. Показав такую игру, проявив такой характер, самоотдачу и волю к победе, "Зенит" кроме как огромного уважения не вызывает. Восторг и уважение, просто красавцы.
Все решается на футбольном поле, в "Зените" играют такие же люди, как в "Динамо". Да, получают чуть больше зарплату но, чтобы кто-то в "Зените" выделялся, я бы не сказал. Да, на острие есть Дзюба, он выделяется из-за своих данных, но чтобы пропасть между командами была, я бы не сказал. "Динамо" просто поплыло. Я не нахожу слов, только хвалебные речи в адрес "Зенита". При счете 4-1 я думал, что их сломает такой результат, но они забили еще четыре мяча", - цитирует Глеба Sport24.
"Честно, вообще не понял, что произошло. В первом тайме, по большому счету, если бы не ошибка вратаря, игра равная была. "Динамо" в контратаку убегало, и "Зенит" ничего такого не показал. Но что случилось во втором тайме… Я даже предвидеть не мог, что "Динамо" не может выйти, я просто слов не нахожу, что произошло, причем вдесятером "Зенит" вытащил игру.
Не верил, за счет чего "Зенит" может выйти в следующий раунд. В первом тайме тоже особо не получалось у "Зенита" цепляться, да и из-за ошибок "Динамо" пропустило. Показав такую игру, проявив такой характер, самоотдачу и волю к победе, "Зенит" кроме как огромного уважения не вызывает. Восторг и уважение, просто красавцы.
Все решается на футбольном поле, в "Зените" играют такие же люди, как в "Динамо". Да, получают чуть больше зарплату но, чтобы кто-то в "Зените" выделялся, я бы не сказал. Да, на острие есть Дзюба, он выделяется из-за своих данных, но чтобы пропасть между командами была, я бы не сказал. "Динамо" просто поплыло. Я не нахожу слов, только хвалебные речи в адрес "Зенита". При счете 4-1 я думал, что их сломает такой результат, но они забили еще четыре мяча", - цитирует Глеба Sport24.
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