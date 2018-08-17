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Александр Глеб: я не нахожу слов, только хвалебные речи в адрес "Зенита"

Бывший футболист "Барселоны" Александр Глеб поделился впечатлениями от победы "Зенита" над минским "Динамо" со счетом 8:1.

"Честно, вообще не понял, что произошло. В первом тайме, по большому счету, если бы не ошибка вратаря, игра равная была. "Динамо" в контратаку убегало, и "Зенит" ничего такого не показал. Но что случилось во втором тайме… Я даже предвидеть не мог, что "Динамо" не может выйти, я просто слов не нахожу, что произошло, причем вдесятером "Зенит" вытащил игру.

Не верил, за счет чего "Зенит" может выйти в следующий раунд. В первом тайме тоже особо не получалось у "Зенита" цепляться, да и из-за ошибок "Динамо" пропустило. Показав такую игру, проявив такой характер, самоотдачу и волю к победе, "Зенит" кроме как огромного уважения не вызывает. Восторг и уважение, просто красавцы.

Все решается на футбольном поле, в "Зените" играют такие же люди, как в "Динамо". Да, получают чуть больше зарплату но, чтобы кто-то в "Зените" выделялся, я бы не сказал. Да, на острие есть Дзюба, он выделяется из-за своих данных, но чтобы пропасть между командами была, я бы не сказал. "Динамо" просто поплыло. Я не нахожу слов, только хвалебные речи в адрес "Зенита". При счете 4-1 я думал, что их сломает такой результат, но они забили еще четыре мяча", - цитирует Глеба Sport24.
Теги: Зенит
Сегодня, 22:54
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№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:35) #
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Адекватное и профессиональное интервью футболиста который играл в лучших командах Европы.... при чём играл очень достойно.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 23:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бред.
В первом тайме Зенит создал вагон моментов.
И уж говорить что команды по уровню примерно равны - глупость полнейшая.
Динамо Минск - команда уровня середины ФНЛ.
Другое дело, как Зенит пропустил в первом тайме 4 мяча?

Но хотя как, очень просто. Полурезервный состав, недооценка соперника, и

конечно ЛОДЫГИН!

Но и везло Динамо очень.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 22:59) #
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дурной...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Твоё Динамо даже из нашего Фнл вылететь вполне смогло бы,а уж в ПЛ только за выживание боролось бы.Абсолютно нулевая команда.Уверен с Луневым в воротах в первом матче счет был бы минимален и то не факт что смогли бы забить.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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