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Болельщики немецкого клуба показали, как помочь своей команде забивать голы (видео)

Футбольный клуб второй немецкой Бундеслиги "Магдебург" не забивает уже на протяжении 5 матчей.

Болельщики клуба решили помочь.

Они вооружились картонными стрелками, с помощью которых показывали свои игрокам ворота соперника.

Сегодня, 10:55
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