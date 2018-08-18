Болельщики немецкого клуба показали, как помочь своей команде забивать голы (видео)

ФК Магдебург не мог забить гол уже пять матчей кряду, на помощь пришли болельщики клуба, которые с помощью стрелок показывали своим игрокам ворота соперника.



Отличная идея для фанатов Локомотива! pic.twitter.com/jn9LWKk0ow — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) August 18, 2018

Футбольный клуб второй немецкой Бундеслиги "Магдебург" не забивает уже на протяжении 5 матчей.Болельщики клуба решили помочь.Они вооружились картонными стрелками, с помощью которых показывали свои игрокам ворота соперника.