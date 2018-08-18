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Модель опровергла присутствие Александра Головина на вечеринке в Монте-Карло

Модель Алена Крюкова опровергла информацию о том, что полузащитник "Монако" Александр Головин якобы был замечен в скандально известном клубе Twiga, располагающемся на территории этого княжества.

Девушка заявила, что на видео не Головин, а ее друг. А сама запись была сделана не в Монако, а в Москве.

"Парень на видео не Александр Головин. Это друг моего молодого человека. И это не Монте-Карло, а Москва. Как можно писать такие заявления, не разобравшись?", - написала девушка в своем инстаграме.

Ранее агент футболиста Олег Артемов опроверг информацию, заявив, что видео было сделано в Москве два года назад.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 13:50
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(1)
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Можно подумать она помнит кто там был....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:29) #
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Вот-вот, а потом напишут, что Головин травму получил в ночном клубе - напился, дрался с кем-нибудь, избил нескольких французов... ! А он бедный, как школяр - пай-мальчик, сидит французский дома учит, травму лечит...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:01) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А зачем разбираться? Болелы должны рвать пасти друг на друга непрерывно. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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