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Ужасная травма в мексиканском чемпионате (видео)

Полузащитник мексиканского клуба "Атлас" Хуан Пабло Вигон получил серьезное рассечение в результате столкновения с соперником.



Фото последствий столкновения было опубликовано в официальном Твиттере клуба.


Сегодня, 15:24
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№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну да,пару швов и все норм.Главное чтобы сотрясения не было.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну рваная рана. чего тут ужасного то?
главное что жив и нет отека мозга
у Перхуна и такого не было, а результат ужасный
просто на фото выглядит эффектно, а по сути шва 4-6 и забудет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:26) #
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Это разве ужасная? Глубокое рассечение , всего лишь..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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