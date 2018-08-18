Ужасная травма в мексиканском чемпионате (видео)

Esto es consecuencia de partirse el alma por los Rojinegros, pronta recuperaci?n, Juan Pablo. ? pic.twitter.com/clb5CMUHI3 — Atlas FC (@atlasfc) August 18, 2018

Полузащитник мексиканского клуба "Атлас" Хуан Пабло Вигон получил серьезное рассечение в результате столкновения с соперником.Фото последствий столкновения было опубликовано в официальном Твиттере клуба.