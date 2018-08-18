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"ПСЖ" обыграл "Генгам", Мбаппе оформил дубль

"ПСЖ" обыграл "Генгам" в матче 2-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

2 тур

"Генгам" – "ПСЖ" 1:3

Голы: Ру, 20, Неймар, 53, Мбаппе, 82, 90

"Генгам": Юнссон, Икоко, Эбоа, Ребошу, Кербра, Дидо (Сорбон, 81), Коко, Блас, Бенезе (Родлен, 66), Ру, Тюрам (Салибюр-Илонго, 75)

"ПСЖ": Буффон, Дагба, Менье, Маркиньос, Силва, Бернед (Чельсо, 80), Нкунку (Диаби, 74), Рабьо, Мария, Веа (Мбаппе, 46), Неймар

Предупреждения: Рабьо, 19
Теги: Генгам ПСЖ
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