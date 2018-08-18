Поль Погба получит 3,8 млн евро, если останется в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестера Юнайтед" Поль Погба может получить бонус в размере €3,8 млн, если не станет покидать клуб в это трансферное окно, сообщает издание Metro.К 25-летнему французу активный интерес проявляла испанская "Барселона", однако манкунианцы отказались отпускать игрока в каталонский клуб.По информации СМИ, Погба выражал желание уйти из "Манчестер Юнайтед" конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Недавно португальский специалист заявил, что доволен Полем и собирается снова доверить ему капитанскую повязку в ближайшем матче английской Премьер-лиги.