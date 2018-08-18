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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Владимир Пономарев: защитники ЦСКА играют даже поинтересней, чем предыдущая оборона команды (3)
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Поль Погба получит 3,8 млн евро, если останется в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестера Юнайтед" Поль Погба может получить бонус в размере €3,8 млн, если не станет покидать клуб в это трансферное окно, сообщает издание Metro.
К 25-летнему французу активный интерес проявляла испанская "Барселона", однако манкунианцы отказались отпускать игрока в каталонский клуб.
По информации СМИ, Погба выражал желание уйти из "Манчестер Юнайтед" конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Недавно португальский специалист заявил, что доволен Полем и собирается снова доверить ему капитанскую повязку в ближайшем матче английской Премьер-лиги.
"Газета.ру"
К 25-летнему французу активный интерес проявляла испанская "Барселона", однако манкунианцы отказались отпускать игрока в каталонский клуб.
По информации СМИ, Погба выражал желание уйти из "Манчестер Юнайтед" конфликта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Недавно португальский специалист заявил, что доволен Полем и собирается снова доверить ему капитанскую повязку в ближайшем матче английской Премьер-лиги.
"Газета.ру"
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