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"Базель" арендовал у киевского "Динамо" экс-защитника "Рубина"

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано продолжит карьеру в "Базеле", сообщает пресс-служба швейцарской команды.

Он арендован до конца этого сезона с возможностью выкупа контракта.

Ранее Самбрано выступал за "Рубин". В сезоне-2016/17 он провел 24 матча в составе команды.
Теги: Рубин Базель Динамо Киев Самбрано
Сегодня, 08:39
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