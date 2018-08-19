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Жозе Моуринью уже после второго тура АПЛ "стелет соломку"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ.

"Перед нами стоит трудная задача, потому что повторить прошлогодний результат будет очень сложно. Я думаю, нам в этом сезоне будет очень сложно даже попасть в топ-4.

"Ливерпуль" хочет выиграть титул благодаря потрясающим вложениям в трансферы. У "Челси" фантастическая команда, как и у "Ман Сити". "Тоттенхэму" удалось сохранить своих лидеров, это вообще лучшее вложение», – сказал Моуринью.

Goal
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:20
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