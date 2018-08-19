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"Манчестер Сити" победил "Хаддерсфилд Таун" со счётом 6:1

Чемпионат Англии

2-й тур

"Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" - 6:1 (3:1)

Голы: Агуэро, 25 (1:0). Габриэл Жезус, 31 (2:0). Агуэро, 35 (3:0). Горенц-Станкович, 43 (3:1). Сильва, 48 (4:1). Агуэро, 75 (5:1). Конголо, 84 - в свои ворота (6:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунс, Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 82), Бернарду Силва, Сильва (Махрез, 64), Менди, Габриэл Жезус, Агуэро (Сане, 76).

"Хаддерсфилд": Хамер, Смит, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович, Леве, Хадергьонай, Биллинг, Притчард (Диакаби, 61), Сабири (Депуатр, 46), Мунье (Собхи, 84).
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