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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Манчестер Сити" победил "Хаддерсфилд Таун" со счётом 6:1
Чемпионат Англии
2-й тур
"Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" - 6:1 (3:1)
Голы: Агуэро, 25 (1:0). Габриэл Жезус, 31 (2:0). Агуэро, 35 (3:0). Горенц-Станкович, 43 (3:1). Сильва, 48 (4:1). Агуэро, 75 (5:1). Конголо, 84 - в свои ворота (6:1).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунс, Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 82), Бернарду Силва, Сильва (Махрез, 64), Менди, Габриэл Жезус, Агуэро (Сане, 76).
"Хаддерсфилд": Хамер, Смит, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович, Леве, Хадергьонай, Биллинг, Притчард (Диакаби, 61), Сабири (Депуатр, 46), Мунье (Собхи, 84).
2-й тур
"Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" - 6:1 (3:1)
Голы: Агуэро, 25 (1:0). Габриэл Жезус, 31 (2:0). Агуэро, 35 (3:0). Горенц-Станкович, 43 (3:1). Сильва, 48 (4:1). Агуэро, 75 (5:1). Конголо, 84 - в свои ворота (6:1).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Стоунс, Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 82), Бернарду Силва, Сильва (Махрез, 64), Менди, Габриэл Жезус, Агуэро (Сане, 76).
"Хаддерсфилд": Хамер, Смит, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович, Леве, Хадергьонай, Биллинг, Притчард (Диакаби, 61), Сабири (Депуатр, 46), Мунье (Собхи, 84).
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