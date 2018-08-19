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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Брайтону"
Чемпионат Англии
2 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Юнайтед" 3:2
Голы: Гленн Мюррей, 25, Даффи, 27, Лукаку, 34, Гросс, 43 (пен.), Погба, 90+5 (пен.)
2 тур
"Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Юнайтед" 3:2
Голы: Гленн Мюррей, 25, Даффи, 27, Лукаку, 34, Гросс, 43 (пен.), Погба, 90+5 (пен.)
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