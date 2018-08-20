Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Обновлённый "Интер" начал сезон с поражения от "Сассуоло"

Проведший масштабную закупочную кампанию "Интер" Лучано Спаллетти не смог набрать очки в первом туре итальянского чемпионата. Дебютный матч в составе "Интера" для Стефана де Врея, Квадво Асамоа, Лаутаро Мартинеса, Матео Политано и Кейта Бальде завершился поражением от "Сассуоло" со счётом 0:1. Раджа Наингголан остался вне заявки.

Чемпионат Италии

1 тур

"Сассуоло" – "Интер" 1:0

Голы: Берарди, 27 (пен.)


"Сассуоло": Консильи, Лирола, Рожерио, Маньяни, Феррари, Маньянелли, Бурабья (Сенси, 62), Дункан, Боатенг, Берарди (Бабакар, 85), Франческо (Бога, 74)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Далберт (Перишич, 46), Врей, Миранда, Фалеро, Брозович (Карамо, 86), Асамоа, Политано, Икарди, Мартинес (Кейта, 69)

Предупреждения: Дункан, 6, Рожерио, 16, Миранда, 25, Фалеро, 54, Сенси, 90
Теги: Интер Сассуоло Спаллетти
Сегодня, 00:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.