Обновлённый "Интер" начал сезон с поражения от "Сассуоло"

Чемпионат Италии



1 тур



"Сассуоло" – "Интер" 1:0



Голы: Берарди, 27 (пен.)

Проведший масштабную закупочную кампанию "Интер" Лучано Спаллетти не смог набрать очки в первом туре итальянского чемпионата. Дебютный матч в составе "Интера" для Стефана де Врея, Квадво Асамоа, Лаутаро Мартинеса, Матео Политано и Кейта Бальде завершился поражением от "Сассуоло" со счётом 0:1. Раджа Наингголан остался вне заявки.: Консильи, Лирола, Рожерио, Маньяни, Феррари, Маньянелли, Бурабья (Сенси, 62), Дункан, Боатенг, Берарди (Бабакар, 85), Франческо (Бога, 74): Ханданович, Д'Амброзио, Далберт (Перишич, 46), Врей, Миранда, Фалеро, Брозович (Карамо, 86), Асамоа, Политано, Икарди, Мартинес (Кейта, 69): Дункан, 6, Рожерио, 16, Миранда, 25, Фалеро, 54, Сенси, 90