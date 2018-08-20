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В первом домашнем матче без Роналду "Реал" установил антирекорд посещаемости за 9 лет

Выигравший 3 Лиги чемпионов подряд "Реал" не собрал большого количества зрителей на первом домашнем матче сезона. Встречу с "Хетафе" (2:0) посетили всего 48466 зрителей.

Как сообщает твиттер MadridistaHaven, меньше зрителей на матче Примеры "Реал" собирал в последний раз 9 лет назад: 24 мая 2009 года на игру с "Мальоркой" пришли 44270 человек.

Летом команду покинул 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, перешедший в "Ювентус".
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 11:10
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№2 Написал: Fint Москва (Сегодня, 12:42) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Вот тебе и экономика, пожалели для Роналду лишних несколько миллионов в год и получай убытки теперь на долгое время.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (1)

Аукнется им ещё отсутствие КриРо...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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