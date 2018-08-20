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Александр Головин: в "Монако" хорошо воспитывают молодых, это лучший для меня вариант (фото)

Полузащитник сборной России Александр Головин на презентации новичков «Монако» и озвучил свою задачу на сезон, передает Sports.ru.



О выборе «Монако»

«Тот факт, что Франция стала чемпионом мира, никак на меня не повлиял. Да, Франция играла хорошо, отлично провела турнир.

Но я выбрал «Монако» по другой причине: это очень сильный клуб, здесь хорошо воспитывают молодых футболистов, это самый подходящий для меня вариант».
Теги: Головин Монако
Сегодня, 12:43
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№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 12:48) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
эммм....геббельс? flushed

тоже прифигел, но оказывается Жеббель)
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
эммм....геббельс? flushed


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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