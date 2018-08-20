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Александр Головин: тяжело сказать, когда я вернусь на поле. Такую травму не нужно форсировать

Полузащитник "Монако" Александр Головин на презентации новичков клуба не ответил на вопрос о том, когда сможет дебютировать за команду.

"Тяжело назвать сроки, когда буду готов. Такую травму форсировать не нужно. Личные задачи на сезон – принести максимальную пользу команде", - приводит слова Головина Sports.ru.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 12:53
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 13:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А какая была травма? Вроде голеностоп потянул? К концу августа должен быть как огурчик. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну, Александр, форсируют не травмы, а восстановление
потому восстановиться без эксцессов и радовать нашу сборную (ну и клуб, хотя не люблю и Монако и их чемп)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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