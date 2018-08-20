Новости партнеров

Давид Сильва вышел на поле с сыном. Врачи полгода пытались спасти ему жизнь (фото)

Прошедший сезон для испанского полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильвы был потрясающим в футбольном плане, но очень тяжёлым - в личном.

На протяжении чемпионата Сильва с разрешения тренера Пепа Гвардиолы мотался между Испанией и Англией и порой пропускал тренировки и матчи, чтобы быть рядом с новорождённым сыном, жизни которого угрожала опасности. Также Сильва пропустил празднование чемпионства "Сити", уехав к Матео.

К счастью, врачам удалось спасти жизнь маленькому Сильве, и на матче с "Хаддерсфилдом" (6:1) чемпион Англии появился с Матео на руках. Сейчас с малышом всё в порядке, он выписан из больницы.



Фото: REUTERS/Carl Recine
Теги: Сильва Манчестер Сити Фото
Сегодня, 13:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Цитата: tiki
а вообще говорят в Валенсию вернуться может..очень на это надеюсь. игрок большого таланта. и именно Валенсия все таки дала шанс заявить о себе (чей, собственно, и воспитанник)

ну может и вернётся, но вряд ли сейчас. Очень важный игрок для Гвардиолы и показывает потрясающий футбол. Возможно, последний шанс для него побороться за большие трофеи, в Валенсии такого уже не будет

кто знает кто знает. во первых говорят последний год контракта
во вторых - а кто знал что будет такая Валенсия времен Купера и Бенитеса? нынешний тренер совсем не хуже по результатам


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 13:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
а вообще говорят в Валенсию вернуться может..очень на это надеюсь. игрок большого таланта. и именно Валенсия все таки дала шанс заявить о себе (чей, собственно, и воспитанник)

ну может и вернётся, но вряд ли сейчас. Очень важный игрок для Гвардиолы и показывает потрясающий футбол. Возможно, последний шанс для него побороться за большие трофеи, в Валенсии такого уже не будет
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Цитата: tiki
может фото то хотя бы приложите к сообщению?
даже рейтерс есть.и что какой-то карл.а фото нет

пардон, куда-то оно ускакало. Теперь на месте

спасибо)
а вообще говорят в Валенсию вернуться может..очень на это надеюсь. игрок большого таланта. и именно Валенсия все таки дала шанс заявить о себе (чей, собственно, и воспитанник)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
здоровья
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 13:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: tiki
может фото то хотя бы приложите к сообщению?
даже рейтерс есть.и что какой-то карл.а фото нет

пардон, куда-то оно ускакало. Теперь на месте
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
может фото то хотя бы приложите к сообщению?
даже рейтерс есть.и что какой-то карл.а фото нет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.