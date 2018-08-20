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Вадим Васильев: держу адаптацию Головина на контроле. Есть русскоязычный помощник

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал об адаптации полузащитника Александра Головина, передает Sports.ru.

– Когда Головин адаптируется?

– Футбол не точная наука, невозможно определить, сколько времени потребуется Головину на адаптацию. Просто важно, чтобы адаптация прошла хорошо.

Наберет он форму раньше или позже – не так принципиально. Важно, чтобы Александр адаптировался к новому языку, команде и стране. Когда это произойдет, уверен, мы увидим его на топ-уровне.

В клубе мы делаем все для этого. Есть русскоязычный сотрудник, который помогает Саше во всех вопросах. А при перезде таких вопросов много.

Два дня назад мы говорили, и Саша скромно сказал, что от меня ничего не надо. Но я держу на контроле его адаптацию, меня информируют. Переезд – большое изменение в жизни. Важно, чтобы все прошло гладко, – сказал Васильев.
Сегодня, 13:35
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот это блат...так громко о таком заявлять.
в команде могут за такое невзлюбить же
зачем?
ведь сам же отказывается


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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