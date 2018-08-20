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Денис Черышев встретился с игроком женской "Валенсии" Надей Карповой (фото)

Новичок "Валенсии" Денис Черышев сфотографировался с футболисткой женской сборной России Надеждой Карповой, также выступающей за "Валенсию". Фото наших людей в составе "летучих мышей" выложил твиттер сборной России.

Теги: Черышев Валенсия
Сегодня, 15:02
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
игрок то она вроде хороший. но наслышан про дико скверный характер...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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