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"Самая большая чушь в истории". Модрич опроверг информацию о том, что сам начал переговоры с "Интером"

Полузащитник «Реала» Лука Модрич опроверг информацию о том, что он сам контактировал с «Интером», сообщает Sports.ru.

«Реал» ранее подал жалобу в ФИФА на «Интер» из-за переговоров с 32-летним хорватом в обход клуба.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport позже сообщило, что в ответ на запрос ФИФА Модрич объяснил, что не миланский клуб, а он сам инициировал переговоры, потому что хочет уйти из «Реала» и присоединиться в «Интере» к партнерам по сборной Хорватии – Ивану Перишичу, Марцело Брозовичу и Шиме Врсалько.

Аккаунт в инстаграме F?tbol Al Rev?s опубликовал эту информацию у себя, и Модрич оставил комментарий под записью: «Это самая большая чушь в истории».
Теги: Модрич Интер Реал
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