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В Англии начал работу первый судья-трансгендер (фото)

Судья-трансгендер Люси Кларк, ранее известный как Ник Кларк, начал обслуживать матчи женских команд в Англии. Он стал первым в истории футбола арбитром-трансгендером.



В ближайшее время Кларк будет работать в женском футболе, но хочет снова обслуживать матчи мужчин в будущем. До этого он работал на играх полупрофессиональных клубов и юниоров.

У Кларка трое детей, он женат на 54-летней Аврил, которая работает водителем такси. Пара снова собирается пожениться в 2020 году.

Сейчас судья проходит гормональную терапию, а в следующем году планирует перенести операцию по смене пола, сообщает Sports.ru со ссылкой на Daily Mail.
Сегодня, 16:02
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№4 Написал: fd65 (Сегодня, 16:44) #
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«Спартак»
Осталось в Англии премьером ***а назначить ......
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: pisto (Сегодня, 16:32) #
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«Зенит»
Теперь как судью не обзовешь, будет правда
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну вот хотя бы нормальная кричалка будет: Судья-трансгендер!!
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 16:14) #
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«Рубин»
Нет слов...вся описанная история похожа на список нелогичных событий из фантазии шизика


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