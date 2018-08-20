Новости партнеров

"Валенсия" - "Атлетико": команды сыграли вничью, Черышев на поле не вышел

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". Россиянин летом вернулся в клуб, перейдя на правах аренды из "Вильярреала".

Чемпионат Испании

1 тур

"Валенсия" – "Атлетико" 1:1

Голы: Корреа, 26, Родриго, 56

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Гарай (Дьякаби, 67), Паулиста, Парехо, Солер (Батшуайи, 76), Кондогбиа, Васс, Лоренсо (Гамейро, 67), Родриго

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Луис, Савич, Годин, Сауль, Коке, Лемар (Витоло, 63), Корреа (Парти, 81), Коста, Гризманн (Мартинш, 72)

Предупреждения: Савич, 13, Гарай, 45+1, Хуанфран, 52, Луис, 63, Родриго, 70
Теги: Валенсия Атлетико
Вчера, 22:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.