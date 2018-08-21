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"Бешикташ" и "Ливерпуль" договорились об аренде вратаря Кариуса

Турецкий "Бешикташ" и английский "Ливерпуль" договорились об аренде вратаря "красных" Лориса Кариуса, сообщает журналист французского издания RMC Sport Лоик Танзи в своем твиттере.

Немец будет арендован на два сезона с последующим правом выкупа.

В прошлом сезоне 25-летний Кариус провел за "Ливерпуль" 19 матчей в чемпионате Англии, в которых пропустил 14 мячей.

Газета.ру
Теги: Кариус Бешикташ Ливерпуль
Сегодня, 01:08
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