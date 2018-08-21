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"Ливерпуль" в гостях обыграл "Кристал Пэлас"

Чемпионат Англии

2 тур

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Милнер, 45 (пен.), Мане, 90+3

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Анхольт, Томкинс, Сако, Шлупп (Мейер, 83), Миливоевич, Таунсенд (Уорд, 79), Макартур, Заха, Бентеке (Сорлот, 70)

"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Кейта (Лаллана, 87), Милнер (Хендерсон, 67), Салах, Фирмино (Старридж, 90+4), Мане

Предупреждения: Анхольт, 42, Александер-Арнольд, 52

Удаления: Ван-Биссака, 75
Теги: Ливерпуль Кристал Пэлас
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