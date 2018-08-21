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"Ницца" с помощью игры Super Mario объявила о том, что Балотелли останется в команде

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли, которого слухи связывали с переходом в "Боруссию" и многие другие европейские клубы, в том числе и российские, принял решение остаться в своём нынешнем клубе.

Об этом "Ницца" объявила в своём твиттере с помощью гифки из игры Super Mario. Форварда, который в прошлом сезоне чемпионата Франции забил за "Ниццу" 18 мячей в 28 матчах, продолжит выступать за команду.

Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 08:48
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