"Ницца" с помощью игры Super Mario объявила о том, что Балотелли останется в команде

Нападающий сборной Италии Марио Балотелли, которого слухи связывали с переходом в "Боруссию" и многие другие европейские клубы, в том числе и российские, принял решение остаться в своём нынешнем клубе.Об этом "Ницца" объявила в своём твиттере с помощью гифки из игры Super Mario. Форварда, который в прошлом сезоне чемпионата Франции забил за "Ниццу" 18 мячей в 28 матчах, продолжит выступать за команду.