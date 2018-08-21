BBC: "Манчестер Юнайтед" не собирается менять Моуринью на Зидана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжит работу с командой, несмотря на слухи о возможной отставке.По информации BBC, руководство клуба полностью доверяет португальскому специалисту и не намерено расставаться с ним по ходу нынешнего сезона. Также источник в стане «красных дьяволов» сообщил изданию, что в «Манчестер Юнайтед» не рассматривают приглашение бывшего наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, которого пресса активно сватает в английский клуб.Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. За два полных сезона во главе манкунианцев португалец привёл команду к победе в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии. После двух туров нынешнего сезона Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают девятое место в турнирной таблице с тремя очками в активе.