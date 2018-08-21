Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит награду президента УЕФА за 2018 год, сообщает официальный сайт организации.Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, ее первым обладателем стал председатель Европейской комиссии в 1985-1995 годах Жак Делор, в 1999, 2015 и 2016 годах награда не вручалась. В прошлом году Чеферин вручил награду президента УЕФА итальянскому футболисту Франческо Тотти, завершивший карьеру весной 2017 года.