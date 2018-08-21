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21-летний игрок "Аякса" вышел из комы и идет на поправку

21-летний хавбек голландского "Аякса" Абдельхак Нури вышел из комы и идет на поправку.

"Ему стало гораздо лучше. Он не может двигаться и прикован к кровати. Он может двигать только головой, но не телом. Мы теперь даже можем общаться с ним, и он понимает нас. Если сказать ему "открой рот", он поймет. Можно даже попросить его подтвердить что-то движением брови.

Сейчас его уже даже можно посадить в инвалидное кресло. Пока ему очень тяжело, его иммунная система очень слаба", — приводит слова брата футболиста Абдеррахима Нури NOS.

Футболист стал игроком академии "Аякса" в возрасте девяти лет в 2005 году. В сезоне-2016/17 он принял участие в девяти матчах и тренировался вместе с основным составом.

Во время игры с немецким "Вердером" 8 июля 2017 года у Нури случился приступ аритмии, он потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Клуб позднее подтвердил, что игрок пережил повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

"Газета.ру"
Теги: Аякс
Сегодня, 16:42
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№2 Написал: tuner (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да уж, из комы это не из оффсайда выходить. Вся надежда на молодость.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну хоть что-то хорошее!молодец!
помню эту историю....там даже шансов почти не давали..


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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