21-летний игрок "Аякса" вышел из комы и идет на поправку

21-летний хавбек голландского "Аякса" Абдельхак Нури вышел из комы и идет на поправку."Ему стало гораздо лучше. Он не может двигаться и прикован к кровати. Он может двигать только головой, но не телом. Мы теперь даже можем общаться с ним, и он понимает нас. Если сказать ему "открой рот", он поймет. Можно даже попросить его подтвердить что-то движением брови.Сейчас его уже даже можно посадить в инвалидное кресло. Пока ему очень тяжело, его иммунная система очень слаба", — приводит слова брата футболиста Абдеррахима Нури NOS.Футболист стал игроком академии "Аякса" в возрасте девяти лет в 2005 году. В сезоне-2016/17 он принял участие в девяти матчах и тренировался вместе с основным составом.Во время игры с немецким "Вердером" 8 июля 2017 года у Нури случился приступ аритмии, он потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Клуб позднее подтвердил, что игрок пережил повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.