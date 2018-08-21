"Лион" усилился защитником "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Джейсон Денайер перешел в "Лион".Как сообщает пресс-служба французского клуба, сделка обойдется французам в 10 млн, включая 3,5 миллиона в качестве бонусов. "Лион" уже подтвердил переход 23-летнего бельгийца и объявил о подписании контракта с футболистом до 2022 года.Денайер стал игроком "Сити" в июле 2013 года, однако за пять лет ни разу не вышел в основном составе "горожан". Прошлый сезон он провел в турецком "Галатасарае", сыграв в 22 матчах турецкой Суперлиги.