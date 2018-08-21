Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Бордо" начал переговоры с Анри

"Бордо" начал переговоры с бывшим нападающим лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри, сообщает Sky Sports.

Представители французской команды начали вести предварительные переговоры с агентом экс-игрока. Руководство заинтересовано видеть во главе "Бордо" именно Анри.

Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, многие из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился президент клуба.

"Газета.ру"
Сегодня, 18:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.