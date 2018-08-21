"Бордо" начал переговоры с Анри

"Бордо" начал переговоры с бывшим нападающим лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри, сообщает Sky Sports.Представители французской команды начали вести предварительные переговоры с агентом экс-игрока. Руководство заинтересовано видеть во главе "Бордо" именно Анри.Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, многие из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился президент клуба.