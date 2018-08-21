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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Бордо" начал переговоры с Анри
"Бордо" начал переговоры с бывшим нападающим лондонского "Арсенала" и каталонской "Барселоны" Тьерри Анри, сообщает Sky Sports.
Представители французской команды начали вести предварительные переговоры с агентом экс-игрока. Руководство заинтересовано видеть во главе "Бордо" именно Анри.
Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, многие из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился президент клуба.
"Газета.ру"
Представители французской команды начали вести предварительные переговоры с агентом экс-игрока. Руководство заинтересовано видеть во главе "Бордо" именно Анри.
Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, многие из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился президент клуба.
"Газета.ру"
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