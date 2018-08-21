"Барселона" установила отступные за Ракитича в размере 125 млн евро

"Барселона" не желает продавать хорватского полузащитника Ивана Ракитича в другой клуб.По информации газеты Marca, руководство сине-гранатовых приступит к переговорам с заинтересованными клубами лишь начиная со 125 млн — именно эта сумма отступных прописана в контракте игрока.Сообщается, что на серебряного призера чемпионата мира 2018 года претендует французский "ПСЖ". В случае, если парижане будут готовы выплатить эти отступные, то итоговое решение будет принимать сам Ракитич.Проблемой для французов может стать правило финансового фэйр-плей, а потому, чтобы приобрести хорвата, "ПСЖ" будет вынужден расстаться с целым рядом своих игроков.