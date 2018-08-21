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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Барселона" установила отступные за Ракитича в размере 125 млн евро
"Барселона" не желает продавать хорватского полузащитника Ивана Ракитича в другой клуб.
По информации газеты Marca, руководство сине-гранатовых приступит к переговорам с заинтересованными клубами лишь начиная со 125 млн — именно эта сумма отступных прописана в контракте игрока.
Сообщается, что на серебряного призера чемпионата мира 2018 года претендует французский "ПСЖ". В случае, если парижане будут готовы выплатить эти отступные, то итоговое решение будет принимать сам Ракитич.
Проблемой для французов может стать правило финансового фэйр-плей, а потому, чтобы приобрести хорвата, "ПСЖ" будет вынужден расстаться с целым рядом своих игроков.
Газета.ру
По информации газеты Marca, руководство сине-гранатовых приступит к переговорам с заинтересованными клубами лишь начиная со 125 млн — именно эта сумма отступных прописана в контракте игрока.
Сообщается, что на серебряного призера чемпионата мира 2018 года претендует французский "ПСЖ". В случае, если парижане будут готовы выплатить эти отступные, то итоговое решение будет принимать сам Ракитич.
Проблемой для французов может стать правило финансового фэйр-плей, а потому, чтобы приобрести хорвата, "ПСЖ" будет вынужден расстаться с целым рядом своих игроков.
Газета.ру
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