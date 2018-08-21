Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Пьянич продлил контракт с "Ювентусом" до 2023 года

Полузащитник Миралем Пьянич договорился о подписании контракта с "Ювентусом", сообщает официальный сайт клуба.

Новый договор рассчитан до 2023 года.

Теги: Пьянич Ювентус
Сегодня, 20:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.