Кандидатура Чеферина выдвинута на выборы президента УЕФА

Федерация футбола Словении (NZS) и еще семь ассоциаций выдвинули кандидатуру президента УЕФА Александера Чеферина на новые выборы главы организации, сообщает пресс-служба NZS. Официальная заявка была отправлена сегодня утром.Кроме Словении, кандидатуру Чеферина поддержали Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Исландия, Италия и Фарерские острова. Выборы состоятся 7 февраля 2019 года в Риме.