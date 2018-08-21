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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Сергей Ребров возглавит венгерский "Ференцварош"
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавит "Ференцварош", сообщает Nemzeti Sport.
О назначении будет объявлено завтра.
Последним местом работы украинца был "Аль-Ахли".
Sports
О назначении будет объявлено завтра.
Последним местом работы украинца был "Аль-Ахли".
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