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Сергей Ребров возглавит венгерский "Ференцварош"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавит "Ференцварош", сообщает Nemzeti Sport.

О назначении будет объявлено завтра.

Последним местом работы украинца был "Аль-Ахли".

Sports
Теги: Ребров
Вчера, 23:13
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