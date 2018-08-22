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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Раджа Наингголан показал болельщику средний палец
Отдых полузащитника "Интера" и сборной Бельгии в ночном клубе сняли на камеру.
Наингголан отдыхал в компании с итальянским актером Фабрицио Короной в одном из миланских ночных клубов и не заметил, как его снимал один из фанатов "Интера".
Мужчина за кадром крикнул: "Раджа Наингголан, тебе скоро играть, ложись спать". Бельгиец обернулся и медленно показал средний палец. Болельщик рассмеялся такой реакции.
Первый матч "Интера" в новом сезоне игрок пропустил из-за плохой формы.
Наингголан отдыхал в компании с итальянским актером Фабрицио Короной в одном из миланских ночных клубов и не заметил, как его снимал один из фанатов "Интера".
Мужчина за кадром крикнул: "Раджа Наингголан, тебе скоро играть, ложись спать". Бельгиец обернулся и медленно показал средний палец. Болельщик рассмеялся такой реакции.
Первый матч "Интера" в новом сезоне игрок пропустил из-за плохой формы.
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