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Ахмед Муса: "Лестер" продал меня в Саудовскую Аравию против моей воли

Бывший нападающий московских "армейцев" рассказал о том, что ехать в Саудовскую Аравию он не хотел:

Ахмед Муса: "Лестер" продал меня в Саудовскую Аравию против моей воли

- Я хотел остаться в Англии, потому что играть там было моей давней мечтой,— заявил игрок сборной Нигерии порталу «Owngoalnigeria».— Но что делать, когда тебе сообщают, что уже приняли предложение относительно тебя? Мне пришлось ехать туда, где на меня хотя бы будут рассчитывать.

Все говорят, что я поехал туда из-за денег. Но никто не думает, что «Лестер» тоже продал меня из-за денег. Трансфер возможен, только если обе стороны приходят к согласию. В моем случае все было именно так.

"Лестер" купил Ахмеда Мусу у ЦСКА за 19,5 млн евро в 2016 году. С тех пор нигериец забил за английский клуб лишь два мяча во всех турнирах и даже успел снова сыграть за ЦСКА в рамках арендного соглашения.

Этим летом "Лестеру" поступило предложение "Аль-Насра" о трансфере игрока за 15 млн фунтов, на которое английский клуб согласился.
Теги: Муса ЦСКА Лестер
Сегодня, 10:59
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№2 Написал: EMDM (Сегодня, 11:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
ну подпись под контрактом не яйцом же копировали,

Ну он же и говорит - пришлось ехать туда (т.е. ставить подпись), где на тебя рассчитывают, а Лестер, который согласился продать, - не рассчитывает.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну подпись под контрактом не яйцом же копировали, Ахмед
да и находиться в Англии и играть в Англии вещи разные
сейчас снова заиграешь - может Лестер и пожалеет


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