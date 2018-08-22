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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Моуриньо проведет встречу с игроками "МЮ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" намерен серьезно поговорить со своими подопечными на следующей неделе.
Daily Mail сообщает, что беседа пройдет 29 августа, когда манкунианцы вернутся на свою базу после выездного матча с лондонским "Тоттенхэмом". Ожидается, что Моуринью соберёт весь состав команды и обсудит с ним сложившуюся ситуацию внутри коллектива, а также проблемы в игровой системе.
Ранее в английских СМИ появилась информация, согласно которой руководство "Манчестер Юнайтед" полностью доверяет Моуринью.
Daily Mail сообщает, что беседа пройдет 29 августа, когда манкунианцы вернутся на свою базу после выездного матча с лондонским "Тоттенхэмом". Ожидается, что Моуринью соберёт весь состав команды и обсудит с ним сложившуюся ситуацию внутри коллектива, а также проблемы в игровой системе.
Ранее в английских СМИ появилась информация, согласно которой руководство "Манчестер Юнайтед" полностью доверяет Моуринью.
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