СМИ: "Боруссия" хочет арендовать у "Барселоны" Алькасера

Испанские средства массовой информации пишут о том, что Дортмунд ведет переговоры с "Барселоной" об аренде на один сезон нападающего Пако АлькасераПо данным издания RAC1, переговоры находятся уже на продвинутой стадии. При этом Mundo Deportivo ранее давал информацию, что сам футболист хочет остаться в Испании. Также сообщалось, что им интересуется "Порту" и "Бетис".24-летний форвард в текущей сезоне за "Барселону" ещё не сыграл. В прошлом сезоне он в 23 матчах забил семь мячей при четырех голевых передачах.