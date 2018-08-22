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СМИ: "Боруссия" хочет арендовать у "Барселоны" Алькасера

Испанские средства массовой информации пишут о том, что Дортмунд ведет переговоры с "Барселоной" об аренде на один сезон нападающего Пако Алькасера

По данным издания RAC1, переговоры находятся уже на продвинутой стадии. При этом Mundo Deportivo ранее давал информацию, что сам футболист хочет остаться в Испании. Также сообщалось, что им интересуется "Порту" и "Бетис".

24-летний форвард в текущей сезоне за "Барселону" ещё не сыграл. В прошлом сезоне он в 23 матчах забил семь мячей при четырех голевых передачах.
Теги: Барселона Боруссия Алькасер
Сегодня, 13:38
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